Kars'ta yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Kağızman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kurslarında görev yapan usta öğreticiler Dilan İlkan, Ferah Kişioğlu ve kursiyerler tarafından hazırlanan evelik çorbası, kesme aşı, hıngel, kapama, Kağızman ketesi, ütme ve pestil kavurması gibi birçok yöresel lezzet tanıtıldı.

Programda, ayrıca çağala turşusu, şekerpare hoşafı, kayısı hoşafı, pişi, içli kete, geleneksel şerbetler ve birçok tatlı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, Türk mutfağının sadece bir damak tadı değil, aynı zamanda kültürel miras olduğunu söyledi.

Daştan, yörenin birçok önemli yemeğinin olduğunu belirterek, "Yemeğin kaynadığı tencere aynı zamanda bir şifa kaynağıdır. Gastronomi artık turizmin ayrılmaz bir parçasıdır. Kağızman mutfağını tanıtmak ve geleneksel tatlarımızı geleceğe taşımak istiyoruz." dedi.