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        7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta tamamlandı

        Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 820 öğrencinin yarıştığı "7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali" Kars'ta sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 20:00 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:04
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        7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta tamamlandı
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        Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 820 öğrencinin yarıştığı "7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali" Kars'ta sona erdi.

        Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF), Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kars Valiliği, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Müsabakalarda, abluka, pentagon, motif, equlibrio, küre, kulami, mangala oyun kategorilerinde ilk ve ortaokulu seviyesinde Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 820 öğrenciden dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Takım olarak Konya birinci, Iğdır ikinci, İzmir üçüncü, Sakarya ise dördüncü oldu.

        Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ın bu tür organizasyonları yapmaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

        Bu organizasyonla binlerce kişinin Kars'a geldiğini belirten Polat, "7. Akıl ve Zeka oyunlarının Türkiye finallerini Gazi Kars'ta yapmanın gururunu yaşadık. Binlerce öğrenci, velimiz, hakemimizi Kars'ta ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Kars organizasyonu en iyi şekilde yerine getirdi. Bu organizasyonu yapmamızda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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