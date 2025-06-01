Kars'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İlçede aralarında daha önce husumet bulunan Fırat D. ile M.E. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, husumetlisi Fırat D'ye av tüfeğiyle ateş etti.
Ağır yaralanan Fırat D, sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat D, buradaki müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi.
Şüpheli M.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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