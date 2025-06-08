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        Kars'ta ambulans şarampole devrildi, 4 sağlıkçı yaralandı

        Kars'ta şarampole devrilen ambulanstaki biri doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 09:48 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:48
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        Kars'ta ambulans şarampole devrildi, 4 sağlıkçı yaralandı
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        Kars'ta şarampole devrilen ambulanstaki biri doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı.

        Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücüyle doktor Yusuf Kemal ve sağlık çalışanları Ceren Arslan, Kübra Zafer yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        Sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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