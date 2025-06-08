Kars'ta ambulans şarampole devrildi, 4 sağlıkçı yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

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