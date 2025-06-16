Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kars'ta iki ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars'ta iki ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, il merkezinde düzenlenen operasyonda, "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D (44) yakalandı.
E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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