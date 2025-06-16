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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kars'ta iki ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:32
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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kars'ta iki ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, il merkezinde düzenlenen operasyonda, "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D (44) yakalandı.

        E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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