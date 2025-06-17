Kars'ta çocuklar uçurtma şenliğiyle eğlendi

Kars'ın Kağızman ilçesinde karne alacak öğrenciler için "Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

Halime Aslan Yıldız İlkokulu öğrencileri, öğretmenler ve velilerinin katılımı ile Tugay alanında etkin düzenlendi.

Çocuklar, aileleriyle gazeteci Sergül Keskin tarafından hediye edilen rengarenk uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Müzik eşliğinde eğlenen çocuklara aileleri de halay çekerek eşlik etti.

Keskin, amacının, karne tatilin yaklaştığı bu günler de çocukları şenlikle eğlendirmek olduğunu söyledi.

Bu yıl ilk defa uçurtma şenliği düzenlediklerini ifade eden Keskin, "Çocuklara eğlenceyle okullarına veda etsinler ve yaz tatillerine girsin istedik. Velilerle, çocuklara birlikteyiz. Uçurma şenliğiyle onlar çok mutlu oldu. Bunun geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Şenliğine katılan öğrenciler de etkinliğin verimli geçtiğini belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.