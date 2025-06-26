Kars'ta siteye giren ayı korkuttu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, site içine giren bozayı vatandaşları tedirgin etti.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, site içine giren bozayı vatandaşları tedirgin etti.
İnönü Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine bozayı girdi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bozayının bir anda vatandaşların önüne çıktığı, bir süre sitede gezdikten sonra kaçtığı yer alıyor.
Site sakinlerinden Himmet Bozyel, otomobilden bir şey almak isterken komşusuyla karşılaştığını belirterek, "Komşum 'Ayı geliyor' dedi ve kaçmaya başladık. Ayı bağırarak bize doğru geldi. Biz kaçıp binaya saklanınca ayı bir süre dolaşıp gitti." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.