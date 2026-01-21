Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta ekipler yoğun kar ve tipiye rağmen hastalara "Hızır" gibi yetişiyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekipleri, son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan hastalara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:31
        Kars'ta ekipler yoğun kar ve tipiye rağmen hastalara "Hızır" gibi yetişiyor
        CÜNEYT ÇELİK - Kars İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekipleri, son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan hastalara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

        Şehirde görev yapan sağlık çalışanları ile karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara rağmen hastalara "şifa" olmak için yoğun çaba gösteriyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ve son yılların en yoğun kar yağışının alındığı kentte görev yapan "kar kaplanları" ile sağlık çalışanları, olumsuz koşullara rağmen hastalara "Hızır" gibi yetişiyor.

        Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu köylerde ekipler, fedakarca çalışmasını sürdürüyor. 7 gün 24 saat esasına göre görev alan sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, son 4 gündür devam eden kar yağışı ve tipiye rağmen onlarca vatandaşın imdadına yetişti.

        Zaman zaman ekiplerin de yolda kaldığı kentte koordineli çalışma sayesinde hastalara ulaşılıyor. Yoğun bir dönem geçiren ekipler, vatandaşların asılsız çağrılarda bulunmamasını istiyor.

        - Kar kalınlığının iki metreyi bulduğu bölgedeki hastaya ulaştılar

        Son vakalardan, merkeze bağlı Borluk köyünde rahatsızlanan 2 yaşındaki Adar Tikicieri'nin ailesi, kar ve tipi nedeniyle hastanaye çıkamayınca durumu ekiplere bildirdi. Yoğun tipi nedeniyle kar kalınlığının iki metreyi bulduğu bölgeye gelen İl Özel İdaresi timleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin eve ulaşmasını sağladı.

        Hastayı alan sağlık ekipleri yoğun tipi nedeniyle kara saplandı. Sağlıkçılara eşlik eden İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı halat yardımıyla kara saplandığı yerden kurtardı. Görüş mesafesinin düştüğü yolda "kar kaplanları" sağlık ekiplerine yol boyu eşlik ederek minik çocuğun en hızlı şekilde hastaneye ulaşmasını sağladı.

        - "Ekiplerimiz ve 112'yi gereksiz yere meşgul etmesinler"

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Eyidoğan, AA muhabirine, Kars'ın bu yıl yoğun kar yağışı aldığını ve özveriyle çalıştıklarını söyledi.

        Sorumluluk alanlarındaki yolların açık tutulması için 7gün 24 saat görev başında olduklarını anlatan Eyidoğan, "Çalışmalarımızı öncelik sıralamasına göre planlıyoruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarlar bu planlamada ilk sırada yer almaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarlar bizlere anında ulaşmakta ve ilçe şantiyelerindeki ekip sorumlularıyla anlık bir değerlendirme yapıyoruz. Sonra da en yakın iş makinemizi sağlık personellerinin yardımına yönlendiriyoruz." dedi.

        Eyidoğan, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bugünlerde vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamasını isteyerek, "Asılsız ihbarlar ekiplerimizin gerçek, acil durumdaki vatandaşlara ulaşmasını geciktirebiliyor. Bu nedenle muhtar ve vatandaşlarımızdan isteğimiz, ekiplerimiz ve 112'yi gereksiz yere meşgul etmesinler. Sahada çalışan tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - "Özellikle kış şartlarında yüksek rakımlı köylerden çok fazla ihbarlar alıyoruz"

        İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Özdemir ise ekiplerin zorlu kış şartlarda koordineli şekilde hastalara ulaştığını belirterek, "Özellikle kış şartlarında yüksek rakımlı köylerden çok fazla ihbarlar alıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz zorlu şartlarda hastalara ulaşmaya çalışıyor. Zorlu kış şartlarında yol şartları bazen bize engel oluyor bu durumda da İl Özel İdaresiyle birlikte çalışıyoruz. Onlar bize yolu açıyor ve sağlık ekiplerinin geçişini sağlıyor. Biz de bu şekilde hastalara ulaşıp gerekli hizmetleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Özdemir, şunları kaydetti:

        "17 acil sağlık istasyonumuz var. Bazı ambulanslarımız 4x4 ama 4x4 olması da Kars'ın bu zorlu şartlarına zaman zaman yetmiyor. Bunun için ekiplerle ortak çalışarak hastalara ulaşıyoruz. Kış aylarında kar nedeniyle köy yolları kapanıyor bu nedenle zaman zaman yolların açılması için asılsız çağrılar geliyor. Bu ihbarlara ekiplerimiz gittiği zaman gerçekten acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşların bu hizmeti alması engelleniyor. Bu nedenle vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyoruz, asılsız ihbarlarda bulunmasınlar."

        Borluk köyünde torunu rahatsızlanan Feride Tikicieri ise torunun 2 gündür yüksek ateşi olduğunu, kar ve tipi nedeniyle hastaneye gidemediklerini, bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını söyledi. Tikicileri, "Çocuğun ateşi var yollar kapalı gidemiyoruz. Araç çıkartamıyoruz ambulansı aradım ekipler geldi aldılar sağ olsunlar." şeklinde konuştu.

