Doğu Anadolu'daki 5 ilde 551 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da, kar ve tipi nedeniyle 551 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da, kar ve tipi nedeniyle 551 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da önceki günlerde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle 335 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 110, Kars'ta 63, Ardahan'da 35, Tunceli'de ise 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.