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        Kars'ta mahalleye inen bozayılar yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:46
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        Kars'ta mahalleye inen bozayılar yiyecek ararken görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımda dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.

        Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinden Tepe Mahallesi, Taşkıran TOKİ Konutları bölgesine gelen bozayılar, devirdikleri çöp konteynerlerinin içinde yiyecek aradı.

        Köpeklerin rahatsız etmesine aldırış etmeyen bozayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekildi.

        Ayıların yiyecek araması görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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