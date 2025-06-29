Kars'ta mahalleye inen bozayılar yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımda dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.
Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinden Tepe Mahallesi, Taşkıran TOKİ Konutları bölgesine gelen bozayılar, devirdikleri çöp konteynerlerinin içinde yiyecek aradı.
Köpeklerin rahatsız etmesine aldırış etmeyen bozayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekildi.
Ayıların yiyecek araması görüntülendi.
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