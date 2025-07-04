Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyona çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:02 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyona çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Taylan Cem C. idaresindeki 23 AEK 391 plakalı otomobil, Kars-Erzurum kara yolu Sarıkamış ilçesi Asbuğa köyü mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 06 DAA 221 plakalı kamyona arkadan çarparak takla attı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Taylan Cem C. ve otomobildeki S.T, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak

        Benzer Haberler

        Kars'ta dolu etkili oldu
        Kars'ta dolu etkili oldu
        Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru köpekleri AFAD ekibi kurtardı
        Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru köpekleri AFAD ekibi kurtardı
        Kars'ta bacaya düşen 4 yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
        Kars'ta bacaya düşen 4 yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
        Kars'ta sel bazı ev ve meyve bahçelerine zarar verdi
        Kars'ta sel bazı ev ve meyve bahçelerine zarar verdi
        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Anadolu'da ilk cuma namazının kılındığı Ani'deki "fetih camisi" restore edi...
        Anadolu'da ilk cuma namazının kılındığı Ani'deki "fetih camisi" restore edi...