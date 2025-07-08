"Doğanın koruyucuları" Doğu Anadolu ormanlarında yangına karşı teyakkuzda

CÜNEYT ÇELİK / HÜSEYİN DEMİRCİ - "Doğanın koruyucuları", Kars, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da bulunan 655 bin hektar orman alanı için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 ildeki 655 bin hektar orman alanının korunması için ekipler, yaz döneminde yangınlara karşı teyakkuzda bulunuyor.

Bozayı, vaşak, kurt, karaca, geyik, tilki gibi birçok türden yabani hayvanın yaşadığı ormanlar, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan geniş coğrafyada yer alıyor.

Yüksek noktalardan dürbünle sık sık çevreyi gözetleyen orman personeli, ormanın arasında dolaşarak yangına sebebiyet verecek cisimleri de temizliyor.

Meteorolojik verileri takip edip yüksek sıcaklık beklenen zamanlarda orman içinde hazır şekilde bekleyen ekipler, olası yangınlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istiyor.

- "'Ateş savaşçılarımız' hazır halde bekliyor"

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, AA muhabirine, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerini kapsadığını, toplamda 655 bin hektar orman alanını yönettiklerini söyledi.

Bölge müdürlüğüne bağlı illerin 5. derece yangın bölgesi olduğunu ancak 1. derecede yangına karşı hassas olduklarını anlatan Karakurt, "Orman yangınlarına karşı bölgemizde şu anda sahada da gördüğünüz üzere toplamda 19 arazöz, 56 ilk müdahale aracı, 5 grader, 7 ekskavatör, 1 dozer ve 1 trailer ile teyakkuz halinde bulunuyoruz. Araçlarımız, ekipmanlarımız ve özellikle yangınla mücadelede en önemli kaynağımız olan insan kaynağımız, yani 'ateş savaşçılarımız' hazır halde bekliyor. Bize düzenli olarak meteorolojik bilgiler geliyor. Meteorolojik açıdan risklerin en büyük olduğu dönemlerde ilk müdahale ekibi, gerek ilk müdahale araçlarıyla, gerekse de arazözlerimizle riskli bölgelerde hemen tedbir alıyor." diye konuştu.

Karakurt, insan kaynaklı yangınların önüne geçmek için piknik yapan aileleri, çobanları ve arıcıları uyardıklarını belirterek, yangın gözetleme kulelerinden de ormanın sürekli izlendiğini dile getirdi.