        Kars Haberleri

        Kars'ta, üniversite öğrencileri 90 bin şehit anısına fidan dikti

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 90 bin şehit anısına "Senin de Bir Sarıçam Ağacın Olsun" ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 19.10.2025 - 09:53
        Kars'ta, üniversite öğrencileri 90 bin şehit anısına fidan dikti
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 90 bin şehit anısına "Senin de Bir Sarıçam Ağacın Olsun" ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

        Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Hançerli Düzü mevkisinde bir araya gelerek, önce çevre temizliği yaptı, ardından sarıçam fidanlarının dikimini gerçekleştirdi.

        Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Levent Tanyeri koordinesinde, Sarıkamış şehitleri anısına 90 öğrenci, 90 fidanı toprakla buluşturup can suyu verdi.

        Tanyeri, AA muhabirine, şehitlere vefa olarak bu etkinlikleri geleneksel hale getireceklerini söyledi.

        Bu tür faaliyetlerin milli bilinç ve çevre açısından çok önemli olduğunu belirten Tanyeri, "Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na yeni gelen öğrencilerimize 'Senin de Bir Sarıçam Ağacın Olsun' projesini bu yıl da etkinliklerimizin arasına koyduk. Doksan bin şehidimiz adına bu projeyi yapmaya çalışacağız. Bizim bu yörenin sarıçam ağaçlarının dikimini arkadaşlarımızla yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan 3. sınıf öğrencisi Rabia Elmas da projenin anlamlı olduğunu ifade ederek, "Proje kapsamında bir araya geldik. 90 bin şehidimize vefa olarak ağaç dikimi gerçekleştirdik. Burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

        Öğrencilerden Muhammet Çetinkaya ise tüm şehitleri rahmetle andıklarını dile getirerek, "Okulumuzun düzenlemiş olduğu fidan dikme etkinliğindeyiz. Sarıkamış 90 bin şehidimizi anıyoruz aynı zamanda ve onların anısına fidanlarımızı dikiyoruz, ayrıca çevre temizliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

