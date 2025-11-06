Habertürk
Habertürk
        Kars'ta kızıl sincaplar kış uykusu hazırlıklarına başladı

        Kars'ta kızıl sincaplar kış uykusu hazırlıklarına başladı

        Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincaplar kış uykusu hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:33 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:33
        Kars'ta kızıl sincaplar kış uykusu hazırlıklarına başladı
        Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincaplar kış uykusu hazırlıklarına başladı.

        Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, domuz, vaşak ve kızıl sincap gibi birçok yaban hayvana barınma ve üreme imkanı sunan bölgede kızıl sincaplar kış öncesi hazırlıklar yapıyor.

        İlçenin Çamaşır Dere ve İnönü Mahallesi'ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi'nde görülen kızıl sincapların, oyun oynaması, kozalak kemirmesi ve çam tohumlarını toplamaları görüntülendi.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, bazı yaban hayvanların kışa hazırlandıklarını söyledi.

        Bölgede yalnızca bozayıların kış uykusuna yatmadıklarını belirten Çoban, şunları kaydetti:

        "Sarıkamış'ta sincaplar da kış uykusu hazırlıklarına başladı. Özellikle buldukları ağaç tohumlarını yuvalarına getirerek burada depoluyorlar. Aslında bir taraftan da Sarıkamış'taki ormanların devamını sağlıyorlar. Çünkü onlar bazen sakladıkları tohumların yerlerini unutuyorlar. Baharla birlikte bu tohumlar nem ve su alıp kar sularıyla buluştuktan sonra tekrar doğaya bitki olarak geri dönüyor."

