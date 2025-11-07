Kars'ta Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kutlandı

Kars'ta, Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İki ülkenin milli marşlarının okunduğu programda, Karabağ Zaferi'nin kısa filmi izletildi.

Kars Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Karabağ savaşının zaferle sonuçlanmasını ortak sevinç ve gururla kutluyoruz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da Karabağ'ın 44 günlük mücadeleyle işgalcilerin elinden kurtarıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ın azatlığı bölgede barış ve huzurun yerleşmesine vesile olmuştur. Karabağ zaferi, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin somut bir göstergesidir. Türkiye savaş boyunca Azerbaycan'ın yanında yer alarak bir millet iki devlet anlayışını yalnızca bir söylem olmaktan çıkarıp sahada gerçeğe dönüştürmüştür."