        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kutlandı

        Kars'ta, Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 22:14 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:14
        Kars'ta Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kutlandı
        Kars'ta, Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İki ülkenin milli marşlarının okunduğu programda, Karabağ Zaferi'nin kısa filmi izletildi.

        Kars Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Karabağ savaşının zaferle sonuçlanmasını ortak sevinç ve gururla kutluyoruz." dedi.

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da Karabağ'ın 44 günlük mücadeleyle işgalcilerin elinden kurtarıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

        "30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ın azatlığı bölgede barış ve huzurun yerleşmesine vesile olmuştur. Karabağ zaferi, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin somut bir göstergesidir. Türkiye savaş boyunca Azerbaycan'ın yanında yer alarak bir millet iki devlet anlayışını yalnızca bir söylem olmaktan çıkarıp sahada gerçeğe dönüştürmüştür."

        Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ise zafer bayramını kutladıklarını belirterek, "Vatan savaşında kazandığımız zafer, topraklarımız uğrunda canını feda eden bütün yiğitlerimizin ruhuna borcumuzdu. Halkımız gösterdi ki hak yolunda birlik ve beraberlik azmiyle mücadele ettiğimizde hiç bir düşman bizi yenemez. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savaşın ilk gününde 'Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız' dedi, işte kardeşlik budur." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Karabağ Zaferi konulu uluslararası şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Karabağ Zaferi konseriyle devam eden etkinlik, Azerbaycan Halk Dansları gösterisiyle sona erdi.

