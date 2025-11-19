Kars'ta kamyonete çarpan panelvan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyonete arkadan çarpan panelvan tipi araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.
Muhammed Atlı yönetimdeki 34 GIE 487 plakalı panelvan, Erzurum- Kars kara yolu Sarıkamış Mescitli Köyü mevkisinde, Berhan Aylanç idaresindeki 25 ABC 086 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD, JAK ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada araçta sıkışan sürücü Atlı ve Mustafa Tavşancıoğlu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralanan 2 kişi, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
