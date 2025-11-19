Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta kamyonete çarpan panelvan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyonete arkadan çarpan panelvan tipi araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:22 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:22
        Kars'ta kamyonete çarpan panelvan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
        Muhammed Atlı yönetimdeki 34 GIE 487 plakalı panelvan, Erzurum- Kars kara yolu Sarıkamış Mescitli Köyü mevkisinde, Berhan Aylanç idaresindeki 25 ABC 086 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD, JAK ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada araçta sıkışan sürücü Atlı ve Mustafa Tavşancıoğlu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ağır yaralanan 2 kişi, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

