Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 16 kartuş, 118 kalaşnikof fişeği, 12 şarjör, 67 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
