        Kars Haberleri

        Kars'ta darbedilen güvenlik görevlisi şehitler anısına 20 fidan bağışı şartıyla uzlaştı

        Kars'ta liseli öğrencilerin kavgasını ayırdığı sırada darbedilen özel güvenlik görevlisi ve şehit yakını kadın, şüpheli ile Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin anısına 20 fidan bağışında bulunması şartıyla uzlaştı.

        20.11.2025 - 09:58
        Kars'ta darbedilen güvenlik görevlisi şehitler anısına 20 fidan bağışı şartıyla uzlaştı
        Kars'ta liseli öğrencilerin kavgasını ayırdığı sırada darbedilen özel güvenlik görevlisi ve şehit yakını kadın, şüpheli ile Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin anısına 20 fidan bağışında bulunması şartıyla uzlaştı.

        Kars Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Eylem Seçilir, 29 Eylül'de görev yaptığı kurum önünde bir grubun kavga ettiğini gördü.

        Görevi gereği bölgeye giden ve kavgayı ayırmaya çalışan Seçilir'e, suça sürüklenen çocuk M.C.A. yumruk atarak yaraladı. Bunun üzerine Harakani Devlet Hastanesi'nde darp raporu alan Seçilir, şikayetçi oldu.

        Şikayet üzerine M.C.A. hakkında "kadına karşı basit yaralama" suçundan Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

        - 20 şehit anısına 20 fidan ile uzlaştı

        Müşteki Eylem Seçilir, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin anısına TEMA Vakfına 20 fidan bağışında bulunmasını istedi.

        Teklifi kabul eden suça sürüklenen çocuğun kanuni temsilcisi anne S.M. vakfın hesabına gerekli bağışı yaptı.

        Kendisi de aynı zamanda şehit yakını olan Eylem Seçilir, adliye çıkışında gazetecilere, "Kurumumun dışında bir kavga oldu ve bu kavga kurumuma girmek üzereydi olayı ayırmaya çalışırken o anda yüzüme bir darbe aldım." dedi.

        Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldığını dile getiren Seçilir, "Şikayetçi oldum daha sonra dosya uzlaştırma bürosuna gitti. Şehit yakınıyım ben de uzlaşacağımızı söyledim ve Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 20 asker için 20 fidan dikilmesini istedim karşı taraf kabul etti. Şehit yakını olduğu için duygulandım. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Terör örgütü PKK'nın 1993 yılında Sarıkamış ilçesine bağlı Belencik köyüne düzenlediği baskında Eylem Seçilir'in güvenlik korucusu amcası Aset Seçilir ve yengesi Hayriye Seçilir şehit edilmişti.

