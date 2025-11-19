Habertürk
        Kars'ta kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası verildi

        Kars'ta düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira para cezası kesildi.

        Giriş: 19.11.2025 - 19:25 Güncelleme: 19.11.2025 - 19:25
        Kars'ta kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası verildi
        Kars'ta düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kafe görünümünde kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira para cezası uygulandı.

        İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

