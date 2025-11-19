Kars'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tartıştığı 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren ve kayınbiraderini de yaralayan zanlı tutuklandı.
İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Karabağ Apartmanı'nda tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Meryem Ş'yi (51) öldüren, kayınbiraderi Faruk Ç'yi ise yaralayan Yavuz Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınarak hastaneye getirilen Yavuz Ş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.
Yavuz Ş, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
