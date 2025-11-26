Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta olası taşkın ve selde alınacak tedbirler ele alındı

        Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında, taşkın ve sel risklerine karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği "Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 19:57 Güncelleme: 26.11.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta olası taşkın ve selde alınacak tedbirler ele alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında, taşkın ve sel risklerine karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği "Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ötüken Senger, DSİ Kars Bölge Müdürü Serdar Kotan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

        DSİ Kars Bölge Müdürü Serdar Kotan, taşkın riskleri ve alınabilecek önlemler hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yaptı.

        Toplantıda, altyapı çalışmaları, dere ıslahı projeleri, erken uyarı sistemleri, taşkın riski altındaki mahalle ve köylerde alınacak tedbirler, olası sel durumlarında uygulanacak acil müdahale planları değerlendirildi.

        Vali Ziya Polat, özellikle dere yataklarının korunması, yağmur suyu drenaj hatlarının kontrol edilmesi ve altyapının güçlendirilmesi çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Kars'ta kaçak şahin avlayan 2 kişiye 661 bin 682 lira ceza uygulandı
        Kars'ta kaçak şahin avlayan 2 kişiye 661 bin 682 lira ceza uygulandı
        Kars polisinden kadına şiddete karşı farkındalık filmi
        Kars polisinden kadına şiddete karşı farkındalık filmi
        Kars'ta yaban hayvanları beslenmek için yerleşim yerlerine iniyor
        Kars'ta yaban hayvanları beslenmek için yerleşim yerlerine iniyor
        Kars'ta buzağı kayıplarının önüne geçmek için üreticilere eğitim veriliyor
        Kars'ta buzağı kayıplarının önüne geçmek için üreticilere eğitim veriliyor
        Susuz Çayı'nda dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmaları sürüyor
        Susuz Çayı'nda dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmaları sürüyor
        Kars'ta Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Kars'ta Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi