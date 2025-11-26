Kars'ta olası taşkın ve selde alınacak tedbirler ele alındı

Vali Ziya Polat, özellikle dere yataklarının korunması, yağmur suyu drenaj hatlarının kontrol edilmesi ve altyapının güçlendirilmesi çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

DSİ Kars Bölge Müdürü Serdar Kotan, taşkın riskleri ve alınabilecek önlemler hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yaptı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ötüken Senger, DSİ Kars Bölge Müdürü Serdar Kotan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

