        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı

        Kars'ta iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:31 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:31
        Kars'ta 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı
        Kars'ta iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı.

        Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'nde bulunan Vali Rahmi Doğan Parkı'nda iki grup arasında dün çıkan ve 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştığı değerlendirilen 13 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Kars'ta dün iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada A.Y. (20), B.Ö. (22), E.K. (19), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralanmıştı.

