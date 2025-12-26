Kars'ta 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı
Kars'ta iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı.
Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'nde bulunan Vali Rahmi Doğan Parkı'nda iki grup arasında dün çıkan ve 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştığı değerlendirilen 13 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kars'ta dün iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada A.Y. (20), B.Ö. (22), E.K. (19), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralanmıştı.
