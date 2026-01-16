Habertürk
Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta köyler kar yağışıyla beyaza büründü

        Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:07
        Kars'ta köyler kar yağışıyla beyaza büründü
        Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Türkiye'nin en yüksek rakımlı illeri arasında yer alan Kars'ta kış mevsimi sert geçiyor.


        Kentte son günlerde alınan yağışlarla kar kalınlığı bazı köylerde 1 metreye ulaştı.

        Karla beyaza bürünen merkeze bağlı Esenkent köyünde güzel görüntü oluştu. Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

