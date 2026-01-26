Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kazım Karabekir vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'nin kırılma noktasına adını yazdıran ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 18:36 Güncelleme: 26.01.2026 - 18:36
        Kazım Karabekir vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'nin kırılma noktasına adını yazdıran ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı.

        Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Programa, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Naci Türe, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ile bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen anma programında ise Kazım Karabekir Paşa'nın biyografisi ve eğitim faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

        Program, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Muharrem Turp'un Kazım Karabekir Paşa hakkında verdiği konferansla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

