Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kars'ta sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte yoğun kar yağışı devam ediyor.
- Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezi, akşam saatlerinde kısa süreli yağan karla beyaza büründü.
Kar, yüksek noktalarda ise yer yer tipiye dönüştü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.