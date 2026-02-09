Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Kars'ta sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Kentte yoğun kar yağışı devam ediyor.



- Ardahan



Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.



Kent merkezi, akşam saatlerinde kısa süreli yağan karla beyaza büründü.



Kar, yüksek noktalarda ise yer yer tipiye dönüştü.

