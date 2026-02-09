Habertürk
Habertürk
        Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 18:15 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:15
        Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kars'ta sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Kentte yoğun kar yağışı devam ediyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

        Kent merkezi, akşam saatlerinde kısa süreli yağan karla beyaza büründü.

        Kar, yüksek noktalarda ise yer yer tipiye dönüştü.

