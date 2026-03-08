Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Erzurum ve Kars'ta 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 183 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Erzurum ve Kars'ta 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 183 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 152 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars merkezde 1, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 7, Digor'da 13, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

