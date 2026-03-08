AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Canlı
        Kars Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:06
        Sarıkamış Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli salonunda düzenlenen programa, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AK Parti İl Koordinatörü Ferhat Dağ, İl Başkanı Muammer Sancar, partililer, mahalle ve köy muhtarlarıyla vatandaşlar katıldı.

        Milletvekili Adem Çalkın, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Gazi Kars'ı her alanda geliştirmek adına gece gündüz demeden çaba gösterdiklerini dile getiren Çalkın, "Şehitler diyarı ve turizm cenneti Sarıkamış’ımızın sorunlarını tek tek çözmeye başladık. Sayın Valimiz, Kaymakamımız, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimiz, ilçe başkanımız, encümenlerimiz ve muhtarlarımızla beraber gücümüzün yettiğince problemleri çözmeye devam edeceğiz. Ramazanı şerifiniz mübarek olsun. Rabbim öncelikle İslam alemine birlik beraberlik versin, yeniden bir diriliş nasip etsin. Türkiyemizi yeniden İslam'ın sancaktarı eylesin." diye konuştu.

        AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan da katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

