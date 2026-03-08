Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

        Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından köyler beyaz örtüyle kaplandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 09:05
        Kars'ta karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

        Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından köyler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar, kırsalda güzel görüntüler oluşturuyor.

        Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü kar yağışıyla beyaza büründü.

        Karla kaplanan köydeki evler, yollar ve tarım arazileri ile dronla görüntülendi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

