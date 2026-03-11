Kars'ta yiyecek arayışındaki yaban hayvanları görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek arayışındaki yaban hayvanları görülmeye başlandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek arayışındaki yaban hayvanları görülmeye başlandı.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, tilki, domuz, sincap gibi birçok yaban hayvanı ile kuş türüne üreme ve barınma imkanı sunuyor.
İlçenin Çamaşırdere ormanlık alanındaki ağaçlarda ortaya çıkan kızıl sincaplar, ağaçkakanlar ve yaban kuşları görüntülendi.
Kızıl sincaplar, sarıçam kozalakları ve kavak ağaçlarının kabuklarıyla beslendi. Ağaçkakanlar ağaçlarda çalışırken, kuşlar da karlı zeminde yiyecek aradı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.