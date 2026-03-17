Kars ile Ardahan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

Kars ile Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.



Kars'ta aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.



Beyaz örtüyle kaplanan kentte, soğuk hava yüzünden buzlanmalar meydana geldi.



Evlerin kara gömüldüğü Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar, ikametlerinin ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.



Tehlike oluşturan kar yığınının bir binanın çatısından düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.



Akyaka ilçesinde de köy evleri kar altında kaldı.



- Ardahan



Ardahan'da yüksek kesimlerde kar, il merkezinde soğuk hava etkili oluyor.



Buzlanma ve sisin de görüldüğü kentte, ekipler sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor.

