Kars'ta kar ve buz kütleleri yerleşim yeri dışına taşınıyor
Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde biriken kar ve buz kütleleri, iş makineleriyle yerleşim alanı dışına taşınıyor.
Bir süredir aralıklarla kar yağışının etkili olduğu ilçede kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
İlçede bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor.
Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 2 greyder, 3 kepçe ve 4 kamyon ilçe merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.
Cadde ve sokaklardaki kar ile buz kütleleri kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.