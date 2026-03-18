        Sarıkamış ve Kağızman'da şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

        Kars'ın Sarıkamış ile Kağızman ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

        Giriş: 18.03.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Yukarı Sarıkamış Şehitliğinde çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı.

        Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi'nde de devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.


        Programda, Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış 9.Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Bayram Gürkaya, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, mahalle muhtarları, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

        - Kağızman

        Kağızman'da ise İstiklal Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


        Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli etkinlikler düzenlendi.


        Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Engin Demirhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Köse, Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya, İlçe Müftüsü Abdusselam Çakmak , AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Eyidoğan, MHP İlçe Başkanı Sülhattin Şen, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

