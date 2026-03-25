Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta 3 gün haber alınamayan çocuk lokantada çalışırken bulundu

        Kars'ın Selim ilçesinde 3 gündür haber alınamayan çocuk, il merkezindeki bir lokantada çalışırken bulundu.

        Giriş: 25.03.2026 - 15:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçeye bağlı Koyunyurdu köyünde 22 Mart'ta evden habersiz ayrılan 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba'dan haber alamayan yakınlarının ihbarıyla arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, kent merkezindeki bir lokantada çalıştığı belirlenen ​​​​​​​Ağbaba, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

