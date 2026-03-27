Kars'ta ilkbaharda kar etkisini sürdürüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve sis etkili oldu.



İlçede ilkbaharda etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü. Sarıçam ormanları ile bitkilerin karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar kar altında yürümekte zorlandı.



Soğuk havanın etkisiyle de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.



Vatandaşlardan Serhat Yıldız, "Yaklaşık 3-4 gündür aralıklarla kar yağıyor, bu sene kış ağır geçiyor." dedi.

