Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kars'ta etkili olan sağanak, bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sarıkamış ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü. Sarıçam ormanlarının beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Vatandaşlardan Himmet Bozyel, soğuk ve yağışlı havanın devam ettiğini belirterek, "Bugün 30 Mart, baharı beklerken kış geri geldi. Karlı bir sabaha uyandık, Allah sonumuzu hayır etsin." dedi.
Ardahan’da da kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, dağları, tepeleri beyaza bürüdü.
