Karslı öğrenciler Bakan Turhan’a seslendi İnterneti çekmeyen öğrenciler çektikleri videoyla Bakan Turhan'a seslendi

Kars’ta yaşları 10 ile 15 arasında değişen öğrenciler, köylerinde internet çekmeyince bir video çekip sosyal medyadan paylaşarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a seslerini duyurmak istedi.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Başköy’de bir grup öğrenci, 20192020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yaptıklarını ve öğretmenlerinin verdiği ev ödevlerini aksatmadan yaptıklarını, bazı ödevlerin ise araştırma ödevi olması nedeniyle internet gerektiğini belirtip bir video çekti. Öğrenciler çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan yardım istedi.

Videoda Bakan Turhan’a seslenen Kerem Can Tepe, “Sayın Bakanımız sizden ricamız buraya bir tane verici koyar mısınız? Lütfen. Evimize gidiyoruz hoca ödev veriyor, internet ödevi, biz yapamıyoruz. Okulun oraya kadar yürümemiz gerekiyor. Okul da bize çok uzak, sadece orada çekiyor. Bir de köyümüzde telefonlar hiç çekmiyor” dedi.

KARS 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

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