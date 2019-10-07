Susuz Kaymakamı İnam, muhtarlarla buluştu

Susuz kaymakamı Hamza İnam, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Kaymakam İnam, muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Susuz Kaymakamlığı’nca her düzenli bir şekilde yapılan “Muhtarlar ve Halk Günü” toplantıları devam ediyor. Kaymakam Hamza İnam, Susuz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu’nda mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu. Kaymakam İnam, Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Hamza İnam, muhtarların sorunlarını dinleyerek mahalle ve köylere daha sağlıklı hizmet verdiklerini belirtti.

Kaymakam Hamza İnam, köylerde yapılan yatırımlarımı anlatarak, muhtarlardan yapılan yatırımlara sahip çıkmalarını istedi.

Daha sonra muhtarlara söz veren Kaymakam Hamza İnam, muhtarların talep ve isteklerini dinledi. İnam, muhtarların taleplerini tek tek not alarak, ilgili birim müdürlerine imkanlar doğrultusunda muhtarların sorunlarının çözülmesini istedi.

KARS 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:39

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