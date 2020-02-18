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SERKA, Tahran’da Serhat illerini tanıttı

İHA

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'nda Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin tanıtımını yaptı.

SERKA, Tahran’da Serhat illerini tanıttı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’nda Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin tanıtımını yaptı.
İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen 13. Uluslararası Turizm Fuarı’na, dört ülkeden yüzlerce kurum ve kuruluş ile seyahat ve turizm acentesi katıldı. Binlerce kişinin ziyaret ettiği fuara Serhat Kalkınma Ajansı, Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği, Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, THY ile valilikler, kalkınma ajansları ile çok sayıda otel ve seyahat acentesi katılım sağladı. SERKA, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla stant açtı.
Fuarda, dört ili tanıtmak amacıyla hazırlanan turizm keşif ve yürüyüş rotaları kitapları, broşürler ve tanıtım materyalleri dağıtıldı. SERKA’nın standına yoğun ilgi gösteren İranlı ziyaretçiler, SERKA uzmanlarından Sarıkamış Kayak Merkezi, Ağrı Dağı, Çıldır Gölü, Ani Antik Kenti, İshak Paşa Sarayı ile Şeytan Kalesi hakkında bilgi aldı. Fuarda bu yıl, Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği de stant açarak Sarıkamış kayak merkezinin ve bölgede bulunan kayak otellerinin tanıtımını yaptı.
Dört gün süren fuar boyunca SERKA uzmanları, Tahran’ın bazı tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile görüşerek bölgenin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği temsilcileri de tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile görüşerek 2020 sezonu ve turistlere sundukları imkanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Serhat Kalkınma Ajansı, İran’daki kayak ve kış turizmine ilgi gösteren turistleri bölge illerine çekmek için tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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