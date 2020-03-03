Kars'ta KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, ildeki tüm yurt binalarında ışıklarla TSK yazarak Mehmetçik'e destek oldu.

TSK'nın Suriye'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na Kars'taki KYK yurtlarında kalan öğrenciler destek verdi. Yurt odalarında ışıklarla TSK yazısı yazıldı. Bayraklar açan öğrenciler, vatan ve bayrak sloganları attı. Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını belirten öğrenciler, açtıkları dev Türk bayrakları etrafında birlik ve beraberlik mesajı verdi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-03-03 22:32:37



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