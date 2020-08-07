48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Kars'ta yakalandı

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta, hakkında dolandırıcılık suçundan 48 yıl kesinleşmiş hapis ve 131 bin 960 lira para cezası bulunan T.Ö. (45), polis tarafından yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda dolandırıcılık suçundan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis ile 131 bin 960 TL adli para cezası bulunan ve 99 ayrı suçtan aranan T.Ö.'nün Susuz ilçesinde olduğunu belirledi. T.Ö., Susuz İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle züenlenen ortak operasyonla yakalandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-08-07 16:36:25



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