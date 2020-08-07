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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Kars'ta yakalandı

DHA

48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Kars'ta yakalandı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta, hakkında dolandırıcılık suçundan 48 yıl kesinleşmiş hapis ve 131 bin 960 lira para cezası bulunan T.Ö. (45), polis tarafından yakalandı. 
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda dolandırıcılık suçundan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis ile 131 bin 960 TL adli para cezası bulunan ve 99 ayrı suçtan aranan T.Ö.'nün Susuz ilçesinde olduğunu belirledi. T.Ö., Susuz İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle züenlenen ortak operasyonla yakalandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-08-07 16:36:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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