Arpaçay Kaymakamı Özerden görevine başladı

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Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, göreve başladı.

Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Arpaçay Kaymakamlığına atanan Mustafa Uğur Özerden yeni görevine başlarken, Özerden Arpaçay Kaymakamlığı önünde kaymakamlık personeli tarafından karşılandı.

Arpaçay’da kurum amirleri tarafından karşılanan Özerden, makama geçerek kurum amirleriyle bir süre sohbet ederek tanıştı. Özerden, daha sonra kurum amirlerinden kurumlarıyla ilgili bilgiler aldı.

Arpaçay’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mustafa Uğur Özerden, mesai arkadaşlarıyla uyum içinde birlikte vatandaşların huzuru, güvenliği ve mutluluğu için hizmet edeceklerini belirtti.

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