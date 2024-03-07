Kars, ören yeri, müze ve buzla kaplı Çıldır Gölü ile fotoğrafçıların uğrak yeri

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri, Peynir Müzesi, Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ile Çıldır Gölü'nün bulunduğu kent, tarih ve turizm destinasyonlarıyla adından söz ettiriyor.

ESKİMO USULÜ BALIK AVI

Dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars demir yolu hattında sefer yapan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile kente gelen fotoğraf tutkunları, kar üstünde oynanan cirit müsabakalarını, buzla kaplı Çıldır Gölü'ndeki atlı kızak gezintilerini ve Eskimo usulü balık avcılığını fotoğraflıyor.

Ören yeri, müzeler ve tarihi mekanları gezen fotoğraf meraklıları, çektikleri karelerle hem ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor hem de fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıp kentin tanıtımına katkı sunuyor.

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Akşam restoranlarda düzenlenen Kafkas halk oyunları gösterilerini izleyip yöresel lezzetleri de tadan misafirler, kentten mutlu ayrılıyor.

Kafilelere hem rehberlik hem de fotoğraf eğitimi veren fotoğraf tutkunu Hulki Muradi, 8 yıldan beri fotoğrafçıları gezdirdiğini söyledi.