Kars'ta 10 bozayının yaşamı uydu vericisiyle takip ediliyor

Bu sene Sarıkamış'ta kış biraz daha sert geçiyor, her ne kadar son bir haftadır sıcak olsa da bozayılar uyumaya devam ediyor. Geçen sene havanın nisan ayından sonra hızla ısınmasıyla bozayılar kış uykusundan erken kalkmıştı ve daha geç yatmışlardı. Bu süreçte bazı bozayıların da kış uykusuna yatmadığı tespit edilmişti."