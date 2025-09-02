Kars'ta bir belde kuduz karantinasına alındı

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, bu sırada çevrede bulunan tilkiyle boğuştu.

Bir süre sonra köpeğin öldüğünü fark eden besici, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi. Karantina uygulaması başlatılan beldenin girişine, "Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı. Ayrıca ekipler, besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.