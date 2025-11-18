İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Karabağ Apartmanı'nda yaşayan Yavuz Ş. (54), eşi Meryem Ş. (51) ve kayınbiraderi Faruk Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz Ş, eşini 3 bıçak darbesiyle, kayınbiraderi Faruk Ç'yi ise sol gözünden bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi.

3 çocuk annesi Meryem Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faruk Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, Yavuz Ş'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA