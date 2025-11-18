Habertürk
        Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kişi, tartıştığı 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 21:01 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:01
        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
        İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Karabağ Apartmanı'nda yaşayan Yavuz Ş. (54), eşi Meryem Ş. (51) ve kayınbiraderi Faruk Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz Ş, eşini 3 bıçak darbesiyle, kayınbiraderi Faruk Ç'yi ise sol gözünden bıçaklayarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi.

        3 çocuk annesi Meryem Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faruk Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Polis ekipleri, Yavuz Ş'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #kars
        #kars haber
        #yerel haber
