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        Kars'ta sincap ve kızıl şahinler görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincap ve kızıl şahinler millet bahçesinde objektiflere yansıdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 10:38
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        Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesi, sıcak havalarla canlandı. Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, sincaplar ve kızıl şahinler görülmeye başladı.

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        Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplar ile avlarını izleyen kızıl şahinler objektife yansıdı.

         

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        Piknik yapmak ve dinlenmek için bahçeye gelen vatandaşlar da hayvanları ilgiyle izledi.

         

         

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        Bahçede oyun oynayan çocuklardan Yusuf Temel, doğayla iç içe olduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızla millet bahçesinde geziyoruz. Sincaplar bahçeye renk katıyor" dedi.

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        #kızıl şahin
        #sincap
        #kars
        #sarıkamış
        #Millet Bahçesi
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