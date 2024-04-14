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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özgür Özel, İsrail-İran savaşı hakkında açıklamalarda bulundu "Karşılıklı saldırıları endişeyle izliyoruz"

        "Karşılıklı saldırıları endişeyle izliyoruz"

        CHP lideri Özgür Özel, İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar hakkında açıklamada bulundu. Özel, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Ortadoğu'da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 14:44 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:53
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        "Karşılıklı saldırıları endişeyle izliyoruz"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Ortadoğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Özel şöyle devam etti: "Kurucumuzun 'Yurtta barış dünyada barış' vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. İnanıyoruz ki Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz."

        Fotoğraf: DHA

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