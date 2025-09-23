Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karşıyaka Belediyesi'nde 5 aydır maaş alamayan işçiler iş bıraktı | Son dakika haberleri

        Karşıyaka Belediyesi'nde 5 aydır maaş alamayan işçiler iş bıraktı

        İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerden 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 1800 işçi, iş bırakma eylemi başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 00:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 aydır maaş alamayan belediye işçileri iş bıraktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin iştiraki olan Kent AŞ ve Personel AŞ çalışanı işçiler, belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmede olumlu sonuç alamayınca Örnekköy Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Şantiyesine gelerek iş bırakma kararı aldı.

        Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KENT AŞ işçilerinin 5 aydır, Personel AŞ çalışanlarının ise ağustos ayı maaşının yatırılmadığını, 2 şirkette de 2024 yılında imzalanın toplu iş sözleşmesi farkının hala ödenmediğini söyledi.

        AA'nın aktardığı habere göre belediye yönetiminin işçilere çözüm odaklı yaklaşımda bulunmadığını iddia eden Akdoğan, "Bugün Belediye Başkanı ve yönetimi yapılan görüşmede, Kent AŞ ve Personel AŞ'nin alacaklarıyla ilgili somut bir adım atmamıştır. Bugün itibariyle tüm birimlerde süresiz iş durdurma, bireysel iş edinmeme hakkımızı kullanmaktayız. Karşıyaka halkından özür diliyoruz. Çöplerin toplanmaması konusunda eğer ki belediye yönetiminden bir açıklama gelirse bunun sorumlusu bizler değiliz." dedi.

        REKLAM

        Akdoğan, işçilerin aylardır maaş almadan çalıştıklarını, hem işçilerin hem de ailelerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini anlattı.

        Bazı işçi arkadaşlarının çocuklarının Karşıyaka Belediyesine ait kreşlerde eğitim gördüğünü ifade eden Akdoğan, "Maaş ödemeyen belediye, kreş ücretini ödemediği için faiz uyguluyor. Belediye yönetimi kreşlerin ücretini ödeyemediği için personeline faiz uyguluyor. Parayı ödemeyen sensin, faizi uygulayan sensin. Mağdur olan işçi, çözüm bulamayan belediye yönetimi." diye konuştu.

        Akdoğan, belediye yönetiminden biran önce hak ettikleri maaşların ödenmesini talep etti.

        Karşıyaka Belediye Başkanı ve yönetimini eleştiren Akdoğan, "Burada bir borç var. Enkaz var. Buradaki enkazı buradaki işçiler yaratmadı. Bizim arkadaşlarımız buraya geldi, gitti ve çöpü topladı. Temizliğini yaptı. Bu borcu biz yapmadık. Bize başka çare bırakmadılar. 1,5 yıldır düzelmesini bekliyoruz. Hak ettiğimiz maaşlarımızı zamanında almak istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz." diye konuştu.

        Akdoğan, bu geceden itibaren temizlik başta olmak üzere, belediyede görev yapan sendikalarına bağlı yaklaşık 1800 işçinin iş bıraktığını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Karşıyaka Belediyesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
        Fransa Filistin devletini tanıdı
        Fransa Filistin devletini tanıdı
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Serin günler yakında
        Serin günler yakında
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu