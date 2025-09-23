Karşıyaka Belediyesi'nde 5 aydır maaş alamayan işçiler iş bıraktı

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin iştiraki olan Kent AŞ ve Personel AŞ çalışanı işçiler, belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmede olumlu sonuç alamayınca Örnekköy Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Şantiyesine gelerek iş bırakma kararı aldı.

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KENT AŞ işçilerinin 5 aydır, Personel AŞ çalışanlarının ise ağustos ayı maaşının yatırılmadığını, 2 şirkette de 2024 yılında imzalanın toplu iş sözleşmesi farkının hala ödenmediğini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre belediye yönetiminin işçilere çözüm odaklı yaklaşımda bulunmadığını iddia eden Akdoğan, "Bugün Belediye Başkanı ve yönetimi yapılan görüşmede, Kent AŞ ve Personel AŞ'nin alacaklarıyla ilgili somut bir adım atmamıştır. Bugün itibariyle tüm birimlerde süresiz iş durdurma, bireysel iş edinmeme hakkımızı kullanmaktayız. Karşıyaka halkından özür diliyoruz. Çöplerin toplanmaması konusunda eğer ki belediye yönetiminden bir açıklama gelirse bunun sorumlusu bizler değiliz." dedi.

Akdoğan, işçilerin aylardır maaş almadan çalıştıklarını, hem işçilerin hem de ailelerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini anlattı.

Bazı işçi arkadaşlarının çocuklarının Karşıyaka Belediyesine ait kreşlerde eğitim gördüğünü ifade eden Akdoğan, "Maaş ödemeyen belediye, kreş ücretini ödemediği için faiz uyguluyor. Belediye yönetimi kreşlerin ücretini ödeyemediği için personeline faiz uyguluyor. Parayı ödemeyen sensin, faizi uygulayan sensin. Mağdur olan işçi, çözüm bulamayan belediye yönetimi." diye konuştu.

Akdoğan, belediye yönetiminden biran önce hak ettikleri maaşların ödenmesini talep etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı ve yönetimini eleştiren Akdoğan, "Burada bir borç var. Enkaz var. Buradaki enkazı buradaki işçiler yaratmadı. Bizim arkadaşlarımız buraya geldi, gitti ve çöpü topladı. Temizliğini yaptı. Bu borcu biz yapmadık. Bize başka çare bırakmadılar. 1,5 yıldır düzelmesini bekliyoruz. Hak ettiğimiz maaşlarımızı zamanında almak istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz." diye konuştu.

Akdoğan, bu geceden itibaren temizlik başta olmak üzere, belediyede görev yapan sendikalarına bağlı yaklaşık 1800 işçinin iş bıraktığını sözlerine ekledi.