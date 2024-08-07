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        Haberler Ekonomi Para Kart borcunu ödemeyenlerin sayısında yüzde 70'lik artış - Para Haberleri

        Kart borcunu ödemeyenlerin sayısında yüzde 70'lik artış

        Yılın ilk 6 ayında kredi kartını borcunu ödemediği için yasal takibe alınan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 645 bin 474'e ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:14
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        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
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        Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, haziran ayına ilişkin bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayılarını açıkladı. Bu rakamlar ilgili ay içinde bireysel kredisi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş tekil kişi sayısını veriyor.

        TBB verilerine göre haziran ayında kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 142 bin 28 oldu. Kart borcunu ödemeyenlerin sayısı bir önceki aya göre 16 bin 791 yükseldi. Bu son dönemde en hızlı aylık artış olarak kayıtlara geçti.

        *İlgili ayların toplamı ile alt toplam arasındaki fark, aynı kişinin farklı aylarda takibe intikal etmiş farklı kayıtlarının olmasından kaynaklanmaktadır. Kişi birden fazla ayda takibe intikal etmiş ise alt toplamda sadece bir kez sayılmaktadır.

        Ocak-Haziran 2024 döneminde ise kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 645 bin 474'e ulaştı. Geçen yılın ilk 6 ayında 379 bin 591 kişi kart borcunu ödememişti. Yani bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kart borcunu ödemeyenlerin sayısı yüzde 70 yükseldi.

        KREDİ BORCUNU ÖDEMEYENLERİN SAYISI YÜZDE 34 YÜKSELDİ

        Haziran ayında kredi borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı mayıs ayına göre 17 bin 389 kişilik düşüşle 118 bin 855'e geriledi. Ancak 6 aylık verilere bakıldığında geçen yıla göre hızlı bir artış yaşandığı görüldü. Bu yılın ilk 6 ayında bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 34 yükseldi.

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