Kart borcunu ödemeyenlerin sayısında yüzde 70'lik artış

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, haziran ayına ilişkin bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayılarını açıkladı. Bu rakamlar ilgili ay içinde bireysel kredisi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş tekil kişi sayısını veriyor.

TBB verilerine göre haziran ayında kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 142 bin 28 oldu. Kart borcunu ödemeyenlerin sayısı bir önceki aya göre 16 bin 791 yükseldi. Bu son dönemde en hızlı aylık artış olarak kayıtlara geçti.

*İlgili ayların toplamı ile alt toplam arasındaki fark, aynı kişinin farklı aylarda takibe intikal etmiş farklı kayıtlarının olmasından kaynaklanmaktadır. Kişi birden fazla ayda takibe intikal etmiş ise alt toplamda sadece bir kez sayılmaktadır.