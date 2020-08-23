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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamKredi kartı kullananların enflasyonu ne oldu?
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Kredi kartı harcamaları adet başına yıllık yüzde 21 arttı

Merkez Bankası istatistiklerine göre son 1 yılda kredi kartı ile bir ürün için yapılan ortalama harcama tutarı yüzde 21 artışla 144 liradan 175 liraya çıktı. Kredi kartı ile yapı malzemeleri ve hırdavat alanların ortalama kart harcaması adet başına yüzde 100 artarak 675 liraya ulaştı. Koronavirüs salgınının başladığı 13 Mart'tan bu yana ise tüm kalemlerde ortalama adet başına harcama tutarı yüzde 17.2 yükselirken eğitim ve kırtasiye harcamaları yine adet başına yüzde 63 ile en fazla yükselen kalem oldu. Kredi kartı kullananların enflasyonu olarak niteleyebileceğimiz fiyat artışı son ay yüzde 3 oldu. Rahim Ak'ın yazısı

Kredi kartı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) rakamlarına göre Türkiye'nin son 12 aylık enflasyonu yani mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı yüzde 11.76 oldu. Temmuzda ise 0.58'lik bir enflasyon rakamı ile karşılaştık. Ancak Merkez Bankası'nın haftalık kredi kartı harcamalarının yine haftalık yapılan alışveriş adedine bölünmesi yoluyla bulunan ortalama adet başına yapılan harcama tutarının çok daha yüksek olduğu görülüyor. Çok ince bir hasep olmamasına rağmen kredi kartı kullananların enflasyonunu ortaya koyan hesaba göre son 1 yılda kredi kartı ile bir ürün için yapılan ortalama harcama tutarı yüzde 21 artışla 144 liradan 175 liraya çıktı. İstatistiğe göre geçen yıl 16 Ağustos haftasında vatandaşlar toplam 99.7 adet alışveriş için 14.3 milyar lira harcadı. Yani alışveriş başına ortalama 144 lira harcadılar. Bu yıl 16 Ağustos haftasında ise hafta boyu 126.7 milyon ürünü 22.1 milyar lira ödeyerek sahip oldular.

YAPI MALZEMELERİ İÇİN YAPILAN HARCAMA İKİYE KATLANDI

Fiyat artışında ise yapı malzemeleri satın almak için yapılan ödemeler dikkat çekti. Geçen yıl 16 Ağustos haftasında kredi kartı ile yapılan yapı malzemesi ve hırdavat ödemelerinin ortalaması 338 liraydı. Bu yıl aynı haftada ise kart ile hırdavat alanların ortalama kart harcaması adet başına yüzde 100 artarak 675 liraya ulaştı. Mobilya'daki yüzde 69'luk artış dikkat çekerken vatandaşların eve kapanması nedeniyle elektronik eşya için yapılan ödemeler yüzde 40, altının fiyatındaki yükseliş nedeniyle kuyumculara yapılan ödeme de aynı oranda tırmandı. Ancak vatandaşı en çok ilgilendiren market harcamalarının yüzde 26 ve gıda için yapılan ödemelerin yüzde 20'de kalması kart kullanan vatandaşın enflasyonunun TÜİK enflasyonunun yaklaşık iki katı olduğunu ortaya koydu. Giyim harcamaları da yüzde 27 oranında yükseldi. Bu kalem de vatandaşın zorunlu harcaması olarak günlük hayatını etkileyen önemli bir unsur oldu.

SALGINDAN BU YANA EĞİTİM HARCAMASI ÇOŞTU

Koronavirüs salgınının başladığı 13 Mart'tan bu yana ise tüm kalemlerde ortalama adet başına harcama tutarı yüzde 17.2 yükselirken eğitim ve kırtasiye harcamaları yine adet başına yüzde 63 ile en fazla yükselen kalem oldu. Ekonominin haziran ayında açılması ile alınan önlemler nedeniyle maliyetleri artan havayolları ve oteller için harcanan tutarlar yüzde 50'nin üstünde artarken vatandaşların toplu taşımayı kullanmak istememesi nedeniyle araç fiyatlarındaki artış gibi araç kiralama ücretleri de yüzde 49 zıpladı. Kredi kartı kullananların enflasyonu olarak niteleyebileceğimiz fiyat artışı son ay ise yüzde 3 oldu. Son ay da iye konaklama, eğitim ve kırtasiye ile araç kiralamadaki fiyat artışları dikkat çekti.

YILLIK FİYAT ARTIŞI ORTALAMA YÜZDE 21 OLDU
(Bir ürün için yapılan ortalama tutar)16.Ağu.1914.Ağu.20Değişim (%)
TOPLAM14417521
Araba Kiralama65783728
Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça44167954
Benzin ve Yakıt İstasyonları14315710
Çeşitli Gıda11013220
Doğrudan Pazarlama25632728
Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri30236922
Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar32345340
Giyim ve Aksesuar14218027
Havayolları862103120
Hizmet Sektörleri15321239
Konaklama5986122
Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler405234-42
Kumarhane /İçkili Yerler140137-2
Kuyumcular813113940
Market ve Alışveriş Merkezleri789826
Mobilya ve Dekorasyon28848669
Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik12616834
Seyahat Acenteleri/Taşımacılık424197-53
Sigorta41752626
Telekomünikasyon1001033
Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye338675100
Yemek6261-1
SALGINDAN BU YANA EĞİTİM VE KIRTASİYE GİDERLERİ YÜZDE 63 ARTTI
Alışveriş türü13.03.202016.Ağu.20Değişim (%)
TOPLAM14917517
Araba Kiralama56283749
Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça61667910
Benzin ve Yakıt İstasyonları159157-1
Çeşitli Gıda11013220
Doğrudan Pazarlama29132712
Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri22636963
Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar34045333
Giyim ve Aksesuar1651809
Havayolları686103150
Hizmet Sektörleri18921212
Konaklama38161261
Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler2192347
Kumarhane /İçkili Yerler11613718
Kuyumcular833113937
Market ve Alışveriş Merkezleri899811
Mobilya ve Dekorasyon38948625
Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik13816822
Seyahat Acenteleri/Taşımacılık13219749
Sigorta533526-1
Telekomünikasyon114103-9
Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye60067513
Yemek456135
SON 1 AYDA EN FAZLA ARTAN KALEM YAPI MALZEMELERİ
Alışveriş türü10.07.202017.08.2020(Değişim (%)
TOPLAM1701753
Araba Kiralama75483711
Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça6246799
Benzin ve Yakıt İstasyonları1521574
Çeşitli Gıda1251325
Doğrudan Pazarlama3043278
Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri32436914
Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar4214538
Giyim ve Aksesuar1711805
Havayolları95310318
Hizmet Sektörleri222212-4
Konaklama45761234
Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler292234-20
Kumarhane /İçkili Yerler138137-1
Kuyumcular1000113914
Market ve Alışveriş Merkezleri97981
Mobilya ve Dekorasyon4764862
Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik171168-2
Seyahat Acenteleri/Taşımacılık202197-2
Sigorta5095263
Telekomünikasyon115103-10
Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye58467516
Yemek57616

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