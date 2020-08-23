Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) rakamlarına göre Türkiye'nin son 12 aylık enflasyonu yani mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı yüzde 11.76 oldu. Temmuzda ise 0.58'lik bir enflasyon rakamı ile karşılaştık. Ancak Merkez Bankası'nın haftalık kredi kartı harcamalarının yine haftalık yapılan alışveriş adedine bölünmesi yoluyla bulunan ortalama adet başına yapılan harcama tutarının çok daha yüksek olduğu görülüyor. Çok ince bir hasep olmamasına rağmen kredi kartı kullananların enflasyonunu ortaya koyan hesaba göre son 1 yılda kredi kartı ile bir ürün için yapılan ortalama harcama tutarı yüzde 21 artışla 144 liradan 175 liraya çıktı. İstatistiğe göre geçen yıl 16 Ağustos haftasında vatandaşlar toplam 99.7 adet alışveriş için 14.3 milyar lira harcadı. Yani alışveriş başına ortalama 144 lira harcadılar. Bu yıl 16 Ağustos haftasında ise hafta boyu 126.7 milyon ürünü 22.1 milyar lira ödeyerek sahip oldular.

YAPI MALZEMELERİ İÇİN YAPILAN HARCAMA İKİYE KATLANDI

Fiyat artışında ise yapı malzemeleri satın almak için yapılan ödemeler dikkat çekti. Geçen yıl 16 Ağustos haftasında kredi kartı ile yapılan yapı malzemesi ve hırdavat ödemelerinin ortalaması 338 liraydı. Bu yıl aynı haftada ise kart ile hırdavat alanların ortalama kart harcaması adet başına yüzde 100 artarak 675 liraya ulaştı. Mobilya'daki yüzde 69'luk artış dikkat çekerken vatandaşların eve kapanması nedeniyle elektronik eşya için yapılan ödemeler yüzde 40, altının fiyatındaki yükseliş nedeniyle kuyumculara yapılan ödeme de aynı oranda tırmandı. Ancak vatandaşı en çok ilgilendiren market harcamalarının yüzde 26 ve gıda için yapılan ödemelerin yüzde 20'de kalması kart kullanan vatandaşın enflasyonunun TÜİK enflasyonunun yaklaşık iki katı olduğunu ortaya koydu. Giyim harcamaları da yüzde 27 oranında yükseldi. Bu kalem de vatandaşın zorunlu harcaması olarak günlük hayatını etkileyen önemli bir unsur oldu.

SALGINDAN BU YANA EĞİTİM HARCAMASI ÇOŞTU

Koronavirüs salgınının başladığı 13 Mart'tan bu yana ise tüm kalemlerde ortalama adet başına harcama tutarı yüzde 17.2 yükselirken eğitim ve kırtasiye harcamaları yine adet başına yüzde 63 ile en fazla yükselen kalem oldu. Ekonominin haziran ayında açılması ile alınan önlemler nedeniyle maliyetleri artan havayolları ve oteller için harcanan tutarlar yüzde 50'nin üstünde artarken vatandaşların toplu taşımayı kullanmak istememesi nedeniyle araç fiyatlarındaki artış gibi araç kiralama ücretleri de yüzde 49 zıpladı. Kredi kartı kullananların enflasyonu olarak niteleyebileceğimiz fiyat artışı son ay ise yüzde 3 oldu. Son ay da iye konaklama, eğitim ve kırtasiye ile araç kiralamadaki fiyat artışları dikkat çekti.